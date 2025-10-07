Nobel per la Fisica 2025 a Clarke Devoret e Martinis per i loro esperimenti sulla meccanica quantistica

I tre studiosi hanno avuto il merito di dimostrare la possibilità di riprodurre in un sistema abbastanza grande, da stare nel palmo di una mano, il comportamento bizzarro della materia nel mondo infinitamente piccolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

nobel per la fisica 2025 a clarke devoret e martinis per i loro esperimenti sulla meccanica quantistica

Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per una serie di esperimenti rivoluzionari sull'effetto tunnel quantistico.

Nobel per la Fisica 2025, premiati Clarke, Devoret e Martinis per scoperte sulla meccanica quantistica - Oggi martedì 7 ottobre 2025 l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Fisica a a John Clarke, Michel H

