Il premio Nobel per la fisica 2025 è stato assegnato all’inglese John Clarke e agli americani Michel Devoret e John Martinis per i loro studi sul fenomeno “dell’effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico”. John Clarke, nato nel 1942, è Professore all’Università della California di Berkeley, Stati Uniti; Michel H. Devoret, nato nel 1953, insegna alle Università di Yale e della California a Santa Barbara (Stati Uniti), mentre John M. Martinis, classe 1958, è professore all’Università della California. I tre scienziati sono stati premiati per una serie di rivoluzionari esperimenti che hanno dimostrato come l’effetto tunnel quantistico possa essere osservato su scala macroscopica, coinvolgendo molte particelle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Nobel Fisica: premiati studi su meccanica quantistica