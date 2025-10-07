Nobel Fisica a 3 studiosi quantistica
11.59 L'Accademia reale svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico". I vincitori hanno utilizzato una serie di esperimenti per dimostrare che le proprietà del mondo quantistico possono essere concretizzate in un sistema sufficientemente grande da poter essere tenuto in una mano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto
Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica
Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe
Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, mette in chiaro la sua posizione nel dibattito sul ritorno del nucleare in Italia: l’atomo non rappresenta una soluzione sostenibile né conveniente per il nostro Paese. Secondo il fisico, il problema non riguarda soltanto Vai su Facebook
Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, incoraggia la collaborazione tra Sardegna e Sassonia per la realizzazione dell'#EinsteinTelescope, in un articolo pubblicato sul quotidiano tedesco Tagesspiegel. Scopri di più https://einstein-telescope.it/2025/ - X Vai su X
Premio Nobel per la fisica 2025, oggi sapremo chi ha vinto - Il Comitato Nobel composto dai membri dell'Accademia reale svedese delle scienze annuncerà stamattina da Stoccolma la sua decisione ... Segnala wired.it
Nobel per la Fisica, premiati Clarke, Devoret e Martinis per il contributo alla meccanica quantistica - Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel H. Da ilmessaggero.it