Nobel Fisica a 3 studiosi quantistica

11.59 L'Accademia reale svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico". I vincitori hanno utilizzato una serie di esperimenti per dimostrare che le proprietà del mondo quantistico possono essere concretizzate in un sistema sufficientemente grande da poter essere tenuto in una mano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it