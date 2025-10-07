Nobel e ignobel

Da circa quattro anni succedono cose che non avrei mai creduto possibili: l’Ue che da pacifista diventa bellicista e un nuovo genocidio che si consuma a Gaza per mano di ebrei. L’ultima in ordine di tempo è la proposta di dare il Nobel per la Pace a Trump, ma questa credo sia una bufala. Alessio Franchi via email Gentile lettore, mi dispiace dover demolire la sua ultima illusione, ma la candidatura di Trump è una cosa reale. È appoggiata da fior fiore di criminali, per primo Netanyahu che l’ha ufficializzata, e dallo stesso Trump, che ne ha parlato anche all’assemblea dell’Onu, in cui ha detto di aver fatto cessare 7 guerre (altre volte dice 9 guerre, ma non importa perché nessuno sapeva che fossero mai scoppiate). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it