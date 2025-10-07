Il Premio Nobel 2025 per la Fisica è stato assegnato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis “per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico”. I vincitori, si legge nella motivazione del riconoscimento, “ hanno utilizzato una serie di esperimenti per dimostrare che le proprietà bizzarre del mondo quantistico possono diventare concrete in un sistema sufficientemente grande da poter essere tenuto in mano”. “Il loro sistema elettrico superconduttore poteva passare da uno stato all’altro tramite effetto tunnel, come se passasse attraverso un muro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nobel 2025: premio per la Fisica a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis