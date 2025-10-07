Nobel 2025 | premio per la Fisica a John Clarke Michel H Devoret e John M Martinis
Il Premio Nobel 2025 per la Fisica è stato assegnato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis “per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico”. I vincitori, si legge nella motivazione del riconoscimento, “ hanno utilizzato una serie di esperimenti per dimostrare che le proprietà bizzarre del mondo quantistico possono diventare concrete in un sistema sufficientemente grande da poter essere tenuto in mano”. “Il loro sistema elettrico superconduttore poteva passare da uno stato all’altro tramite effetto tunnel, come se passasse attraverso un muro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: nobel - premio
Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro
Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”
A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu
Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a John Clarke, fisico britannico dell'Università della California a Berkeley, Michel Devoret, fisico francese dell'Università di Yale, e John Martinis, dell'Università della California a Santa Barbara. - X Vai su X
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi hanno vinto il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica - facebook.com Vai su Facebook
Premio Nobel per la Fisica 2025 a Clarke, Devoret e Martinis - L'Accademia Reale Svedese delle Scienze premia i fisici per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e la quantizzazione dell'energia in circuiti elettrici ... Segnala italiaoggi.it
Nobel per la Fisica 2025, premiati Clarke, Devoret e Martinis per scoperte sulla meccanica quantistica - Oggi martedì 7 ottobre 2025 l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Fisica a a John Clarke, Michel H ... Da fanpage.it