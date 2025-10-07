Noa Lang sempre più lontano dal progetto Napoli | lascerà già a gennaio?

Dailynews24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avventura di Noa Lang al Napoli potrebbe già volgere al termine, almeno temporaneamente. Secondo quanto riportano diversi media olandesi, l’esterno offensivo classe 1999 sarebbe vicino a lasciare la squadra partenopea durante la finestra di mercato invernale di gennaio. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un prestito, soluzione che permetterebbe al calciatore di ritrovare continuità e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lang - lontano

noa lang pi249 lontanoNoa Lang sempre più lontano dal progetto Napoli: lascerà già a gennaio? - L’avventura di Noa Lang al Napoli potrebbe già volgere al termine, almeno temporaneamente. Da dailynews24.it

Lang a caccia di spazio: appena 55' giocati da inizio stagione - Il bilancio di Noa Lang con la maglia del Napoli, in questa primissima parte di stagione, è ben lontano dalle aspettative ... Lo riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Noa Lang Pi249 Lontano