Niente più code agli sportelli | basta una videochiamata per accedere a tutti i servizi previdenziali I numeri della sperimentazione sono sorprendenti restano nodi da sciogliere sull' inclusione digitale
A ccedere con la propria identità digitale, collegarsi da casa con un operatore per sbrigare pratiche senza muoversi dal divano o prenotare un appuntamento. È il nuovo Sportello Telematico Evoluto dell'INPS, un servizio, già attivo in alcune regioni italiane sebbene in fase sperimentale, che permette ai cittadini di accedere in videochiamata agli stessi servizi tradizionalmente disponibili presso gli sportelli fisici. Un'innovazione che promette di avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini, soprattutto a chi vive lontano dalle sedi o ha difficoltà negli spostamenti.
