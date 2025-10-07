Niente nazionale per i giocatori che aderiscono alla Lega Rugby 360 l' altolà della Fir e

AGI - Niente nazionale per chi aderisce alla nuova lega 'Rugby 360': è l'altolà lanciato dalla Fir italiana e dalle federazioni di Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Irlanda, Inghilterra, Scozia e Francia sul progetto che prevede squadre in franchising e match itineranti tra le maggiori metropoli mondiali. In una nota congiunta, le otto federazioni hanno invitato alla "massima cautela" i giocatori e ai membri degli staff tecnici che stanno valutando la possibilità di unirsi a 'Rugby 360'.   Ciascuna delle federazioni nazionali "informerà i giocatori e le giocatrici che la partecipazione a R360 li renderebbe ineleggibili per la selezione nelle rispettive squadre nazionali ", hanno avvertito. 🔗 Leggi su Agi.it

