Niente amici maschi sui social e minacce di suicidio | la storia d' amore in Valsugana diventa un incubo
Una storia dai contorni particolarmente inquietanti quella che arriva dalla Valsugana, iniziata come una normale storia d’amore giovanile e terminata in un incubo, al punto che sono dovuti intervenire i carabinieri.Amore e stalkingProtagonisti della vicenda due fidanzatini, maggiorenne lui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
