Nicole Kidman vola a Parigi per Chanel e conquista il front row con una frangetta shaggy onde dorate e una camicia bianca oversize

N icole Kidman non ha paura dei riflettori. Nonostante il clamore mediatico legato al divorzio con Keith Urban dopo 19 anni di matrimonio, l’attrice ha cavalcato l’onda e ha catturato i flash del front row di Chanel alla Paris Fashion Week. Dopo gli amfAR di Dallas, la star di Hollywood è volata nella capitale francese per lasciare il segno con un nuovo taglio di capelli e un look casual chic firmato Chanel. Giacca in tweed: come si abbinava ieri e oggi. guarda le foto Il nuovo taglio di Nicole Kidman: frangette e onde dorate. A sorprendere tutti è stato il suo cambio di hairstyle. Nicole ha sfoggiato frangette morbide e shaggy, accompagnate da lunghe onde dorate color butter biscuit blonde, una tonalità luminosa e calda. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nicole Kidman vola a Parigi per Chanel e conquista il front row con una frangetta shaggy, onde dorate e una camicia bianca oversize

