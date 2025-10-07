Nicole Kidman riappare per la prima volta lucida e serena dopo la notizia del divorzio
Sia l’attrice sia Keith Urban hanno ripreso i loro impegni dopo l’annuncio del divorzio. anche se il musicista è tornato sulla scena con minor discrezione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: nicole - kidman
Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2
Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2
Nicole Kidman e Sandra Bullock insieme nel primo video di Amori & Incantesimi 2: "Le streghe sono tornate"
Nicole Kidman durante lo show di Chanel. - X Vai su X
Corriere della Sera. . L’ultimo caso eclatante è quello di Nicole Kidman e Keith Urban: l’attrice e il cantautore, alle soglie dei 60 e dopo quasi vent’anni di matrimonio, hanno annunciato il divorzio. Ma gli esempi non mancano: il matrimonio tra Bill Gates, 69 an Vai su Facebook
Nicole Kidman riappare per la prima volta «lucida e serena» dopo la notizia del divorzio - anche se il musicista è tornato sulla scena con minor discrezione ... Da vanityfair.it
Nicole Kidman fa la prima apparizione pubblica dopo il divorzio da Keith Urban - Nicole Kidman fa la sua prima uscita pubblica dopo aver chiesto il divorzio da Keith Urban, concentrandosi sui figli e sulla sua nuova vita. Si legge su msn.com