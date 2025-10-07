Nicole Kidman riappare per la prima volta lucida e serena dopo la notizia del divorzio

Vanityfair.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sia l’attrice sia Keith Urban hanno ripreso i loro impegni dopo l’annuncio del divorzio. anche se il musicista è tornato sulla scena con minor discrezione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

nicole kidman riappare per la prima volta lucida e serena dopo la notizia del divorzio

© Vanityfair.it - Nicole Kidman riappare per la prima volta «lucida e serena» dopo la notizia del divorzio

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

