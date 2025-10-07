Nicole Kidman la clausola antidroga potrebbe costarle 11 milioni nel divorzio da Urban

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice dovrebbe versare all'ex marito 600 mila euro per ogni anno di matrimonio in cui è rimasto sobrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nicole kidman clausola antidrogaNicole Kidman, la clausola antidroga potrebbe costarle 11 milioni nel divorzio da Urban - Lo storico di Urban con le dipendenza era già ben noto quando ha incontrato Nicole Kidman e sembra che tra i modi in cui l'attrice e produttrice abbia deciso di aiutarlo, prima di convolare a nozze, c ... msn.com scrive

nicole kidman clausola antidrogaNel divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban spunta la “clausola cocaina”: in cosa consiste e perché vale milioni - Secondo le indiscrezioni rilanciate dai media internazionali, ci sarebbe una clausola che potrebbe complicare ... Da fanpage.it

