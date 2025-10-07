Nicole Kidman la clausola antidroga potrebbe costarle 11 milioni nel divorzio da Urban

L'attrice dovrebbe versare all'ex marito 600 mila euro per ogni anno di matrimonio in cui è rimasto sobrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nicole Kidman, la clausola antidroga potrebbe costarle 11 milioni nel divorzio da Urban

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman e Sandra Bullock insieme nel primo video di Amori & Incantesimi 2: "Le streghe sono tornate"

Nicole Kidman durante lo show di Chanel. - X Vai su X

Corriere della Sera. . L’ultimo caso eclatante è quello di Nicole Kidman e Keith Urban: l’attrice e il cantautore, alle soglie dei 60 e dopo quasi vent’anni di matrimonio, hanno annunciato il divorzio. Ma gli esempi non mancano: il matrimonio tra Bill Gates, 69 an - facebook.com Vai su Facebook

Nicole Kidman, la clausola antidroga potrebbe costarle 11 milioni nel divorzio da Urban - Lo storico di Urban con le dipendenza era già ben noto quando ha incontrato Nicole Kidman e sembra che tra i modi in cui l'attrice e produttrice abbia deciso di aiutarlo, prima di convolare a nozze, c ... msn.com scrive

Nel divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban spunta la “clausola cocaina”: in cosa consiste e perché vale milioni - Secondo le indiscrezioni rilanciate dai media internazionali, ci sarebbe una clausola che potrebbe complicare ... Da fanpage.it