Nicole Kidman incanta con le figlie alla PFW ma potrebbe perdere più di 11 milioni
La Paris Fashion Week è giunta alle battute finali. La seguitissima manifestazione di moda si chiuderà, infatti, il 7 ottobre 2025 dopo diversi giorni di defilé ed eventi straordinari, che hanno avuto luogo nella capitale francese. Molte le star internazionali che hanno voluto prendere parte alle diverse giornate dedicate allo stile e, tra queste, anche un’attrice davvero molto amata. Nicole Kidman, infatti, ha partecipato alla sfilata di Chanel e ha portato con sé le sue due figlie, Faith e Sunday. Le tre donne sono apparse più belle che mai e hanno scelto un look incentrato sulla semplicità. Ma la serenità dell’artista potrebbe essere inficiata da una specifica clausola del suo accordo prematrimoniale, che le potrebbe far perdere molti soldi. 🔗 Leggi su Dilei.it
Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2
Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2
Nicole Kidman e Sandra Bullock insieme nel primo video di Amori & Incantesimi 2: "Le streghe sono tornate"
