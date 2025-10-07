Nicole Kidman e Keith Urban | spunta la clausola cocaina nell’accordo di divorzio

L'accordo di divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban sta interessando Hollywood e non solo: spunta adesso la clausola cocaina.

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nel divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban spunta la “clausola cocaina”: in cosa consiste e perché vale milioni - Secondo le indiscrezioni rilanciate dai media internazionali, ci sarebbe una clausola che potrebbe complicare ... Secondo fanpage.it

A Nicole Kidman il divorzio da Keith Urban potrebbe costare 11 milioni di dollari per la “cocaine clause”. Ecco di che si tratta - La clamorosa clausola prematrimoniale tra Kidman e Urban prevedeva 600 mila dollari per ogni anno di sobrietà del musicista ... Si legge su ilfattoquotidiano.it