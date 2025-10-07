Nicole Kidman e Keith Urban | spunta la clausola cocaina nell’accordo di divorzio

Ildifforme.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'accordo di divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban sta interessando Hollywood e non solo: spunta adesso la clausola cocaina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

nicole kidman e keith urban spunta la clausola cocaina nell8217accordo di divorzio

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

nicole kidman keith urbanNel divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban spunta la “clausola cocaina”: in cosa consiste e perché vale milioni - Secondo le indiscrezioni rilanciate dai media internazionali, ci sarebbe una clausola che potrebbe complicare ... Secondo fanpage.it

nicole kidman keith urbanA Nicole Kidman il divorzio da Keith Urban potrebbe costare 11 milioni di dollari per la “cocaine clause”. Ecco di che si tratta - La clamorosa clausola prematrimoniale tra Kidman e Urban prevedeva 600 mila dollari per ogni anno di sobrietà del musicista ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

