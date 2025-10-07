Nicole Kidman e il divorzio Keith Urban | spunta la clausola cocaina da 11 milioni di dollari per il cantante country

La chiamano “cocaine clause”, la traduzione è persino superflua. È una specie di contratto prematrimoniale, una clausola appunto. I due futuri coniugi – la diva del cinema e il cantante turbolento con una passione smodata per droghe e alcol, una dipendenza – si accordarono alla vigilia delle nozze su questo punto: lui, Keith, avrebbe incassato da lei, Nicole, ben 600 mila dollari per ogni anno vissuto da marito sobrio, pulito, sober. Un incentivo a disintossicarsi. Che oggi, con le carte del divorzio depositate dall’attrice premio Oscar, può trasformarsi in un Tfr, una buonuscita alla fine del rapporto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nicole Kidman e il divorzio Keith Urban: spunta la “clausola cocaina” da 11 milioni di dollari per il cantante country

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman e Sandra Bullock insieme nel primo video di Amori & Incantesimi 2: "Le streghe sono tornate"

Le figlie di Nicole Kidman hanno accompagnato la madre alla sfilata Chanel mano nella mano dimostrando unione femminile forte contro la crisi e il divorzio - X Vai su X

AFFASCINANTI DA CHANEL!! Che parata di star per il debutto di @matthieu_blazy da @chanelofficial ! Nicole Kidman, Penelope Cruz, Charlotte Casiraghi, Naomi, Ayo Edebiri, Eva Herzigova, Vanessa Paradis ed Étienne Daho, Marion Cotillard, Rosie Hunti - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo taglio (con breakup bang) di Nicole Kidman dopo l’addio a Keith Urban - Nicole Kidman ha sfoggiato una nuova frangia alla Paris Fashion Week, prima uscita dopo il divorzio da Keith Urban. Segnala amica.it

Nel divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban spunta la “clausola cocaina”: in cosa consiste e perché vale milioni - Secondo le indiscrezioni rilanciate dai media internazionali, ci sarebbe una clausola che potrebbe complicare ... Scrive fanpage.it