Nicolas Maduro denuncia attacco terroristico contro ambasciata Usa Trump annuncia stop di rapporti diplomatici con Venezuela

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presunto attacco sarebbe stato organizzato da un gruppo di "estremisti di destra" con l'obiettivo di addossare la colpa al governo per fare esplodere le tensioni. La notizia giunge in parallelo allo stop dei rapporti diplomatici annunciato dall'inviato Grenell Un "attacco terroristico" pia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nicolas maduro denuncia attacco terroristico contro ambasciata usa trump annuncia stop di rapporti diplomatici con venezuela

© Ilgiornaleditalia.it - Nicolas Maduro denuncia "attacco terroristico" contro ambasciata Usa, Trump annuncia stop di rapporti diplomatici con Venezuela

In questa notizia si parla di: nicolas - maduro

Gli Stati Uniti daranno cinquanta milioni di dollari a chi offrirà informazioni utili per l’arresto di Nicolàs Maduro

Gli Stati Uniti promettono una taglia di 50 milioni di dollari per l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro

Altissima tensione tra Stati Uniti e Venezuela, Nicolas Maduro minaccia la “lotta armata”: sulla sua testa una taglia da 50 milioni di dollari

nicolas maduro denuncia attaccoVenezuela: Maduro, 'gruppo pianificava attacco a ambasciata Usa' - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che il suo governo è alla ricerca dei presunti responsabili della pianificazione di un "attacco" all'ambasciata de ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

nicolas maduro denuncia attaccoIntervento militare su servizi pubblici e industrie strategiche: Maduro pronto in caso di attacco Usa - Aumenta anche la sorveglianza interna dopo la recente cattura di sette militari della Guardia nazionale bolivariana (Gnb), nello Stato di Delta Amacuro, imputati di tradimento alla Patria, reati ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Nicolas Maduro Denuncia Attacco