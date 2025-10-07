Nicolas Maduro denuncia attacco terroristico contro ambasciata Usa Trump annuncia stop di rapporti diplomatici con Venezuela
Il presunto attacco sarebbe stato organizzato da un gruppo di "estremisti di destra" con l'obiettivo di addossare la colpa al governo per fare esplodere le tensioni. La notizia giunge in parallelo allo stop dei rapporti diplomatici annunciato dall'inviato Grenell Un "attacco terroristico" pia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: nicolas - maduro
Gli Stati Uniti daranno cinquanta milioni di dollari a chi offrirà informazioni utili per l’arresto di Nicolàs Maduro
Gli Stati Uniti promettono una taglia di 50 milioni di dollari per l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro
Altissima tensione tra Stati Uniti e Venezuela, Nicolas Maduro minaccia la “lotta armata”: sulla sua testa una taglia da 50 milioni di dollari
Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Venezuela, di fronte al pericolo di un'aggressione militare statunitense. #ANSA Vai su Facebook
Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Venezuela, di fronte al pericolo di un'aggressione militare statunitense. #ANSA - X Vai su X
Venezuela: Maduro, 'gruppo pianificava attacco a ambasciata Usa' - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che il suo governo è alla ricerca dei presunti responsabili della pianificazione di un "attacco" all'ambasciata de ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Intervento militare su servizi pubblici e industrie strategiche: Maduro pronto in caso di attacco Usa - Aumenta anche la sorveglianza interna dopo la recente cattura di sette militari della Guardia nazionale bolivariana (Gnb), nello Stato di Delta Amacuro, imputati di tradimento alla Patria, reati ... Scrive ilfattoquotidiano.it