Nicolai Parfumeur Createur – Lessenza di autunno | la fragranza del fico ottobrino

NICOLAI PARFUMEUR CREATEUR – Esiste un frutto che, più di ogni altro, sa raccontare la transizione tra l'estate e l'autunno in un'unica, ricca, fragrante espressione: il fico. Un simbolo di abbondanza, un piacere semplice e antico che in questo periodo dell'anno, quando i frutti sono maturi e succulenti, vive il suo momento di massimo splendore, sia in tavola che, sempre più spesso, nella profumeria. Il fico, in profumeria, è un vero e proprio universo olfattivo. Non è una sola nota, ma una composizione complessa e affascinante. La sua essenza si traduce in un accordo che cattura tutto: la linfa lattiginosa e verde della foglia, che evoca l'ombra di un albero in una giornata di sole; la dolcezza succosa del frutto, che sa di polpa carnosa e miele; e il sentore legnoso del tronco, che aggiunge un tocco terroso e profondo.

