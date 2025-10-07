Nicola Ventola chi è e la fidanzata Chiara Giuffrida e chi sono tutte le ex belle e famose

Nicola Ventola è fidanzato da diverso tempo con Chiara Giuffrida, ex modella ed oggi conduttrice sportiva che, probabilmente, ha conosciuto il fidanzato grazie al proprio lavoro. Tra Nicola Ventola e Chiara Giuffrida ci sono 18 anni di differenza ma la diversa età non pesa affatto sul loro rapporto che diventa sempre più forte e importante. La coppia vive la relazione con molta discrezione ma non mancano i contenuti che pubblicano sui social in cui si mostrano sorridenti e molto uniti. Una storia che, ormai, dura da qualche anno e che la coppia ha ufficializzato nel 2023 con un post comune pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

