Sfumano i sogni italiani per Nico Paz: nel suo contratto emerge un dettaglio inatteso che spiega l’addio al Como. Il calcio italiano sta per perdere uno dei suoi talenti più luminosi, Nico Paz, il giovane centrocampista argentino che ha incantato la Serie A con le sue prestazioni straordinarie. La sua abilità nel controllo palla, la capacità di liberarsi degli avversari con movimenti agili e i suoi tiri da fuori area hanno fatto di lui un punto di riferimento per il Como e un idolo per i tifosi. Con 8 reti segnate, Paz si è distinto come il centrocampista più giovane a raggiungere tale quota nei cinque maggiori tornei europei, dimostrando un rendimento eccezionale sia in termini di gol che di assist. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Nico Paz dice addio alla Serie A: la clausola segreta che lo allontana dal Como