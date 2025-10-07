Nico Acampora e PizzAut il lavoro come terapia e patrimonio industriale a Produzioni Ininterrotte

Domenica 12 ottobre Produzioni Ininterrotte, il festival di Letteratura del lavoro di Crespi d’Adda (Bg), villaggio operaio Unesco, offre tre incontri gratuiti all’Unesco Visitor Centre, in corso Manzoni 18, per raccontare il lavoro come opportunità di terapia e inclusione con l’eccezionale esperienza portata da Nico Acampora, fondatore del progetto PizzAut, la prima pizzeria gestita interamente da persone autistiche, dalla preparazione al servizio ai tavoli; con il metodo IPS del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di ASST Bergamo Ovest che supporta persone con situazioni di fragilità e vulnerabilità nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nico Acampora e PizzAut, il lavoro come terapia e patrimonio industriale a “Produzioni Ininterrotte”

