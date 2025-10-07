Nick Cave & The Bad Seeds tra i primi headliner annunciati a La Prima Estate

Lopinionista.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nick Cave & The Bad Seeds, foto di Megan Cullen LIDO DI CAMAIORE – “La Prima Estate” si prepara a una quinta edizione indimenticabile e accende il palco con tre grandi nomi. Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e Gorillaz sono i primi headliners della line-up del festival, i primi due nell’unica data italiana del loro tour. La location è sempre il Parco BussolaDomani, un palco unico a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane. Il festival nato in Versilia a Lido di Camaiore conferma dunque la sua visione internazionale e torna anche quest’anno con la formula dei due weekend di giugno: dal 19 al 21 e dal 26 al 28. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

nick cave amp the bad seeds tra i primi headliner annunciati a la prima estate

© Lopinionista.it - Nick Cave & The Bad Seeds tra i primi headliner annunciati a “La Prima Estate”

In questa notizia si parla di: nick - cave

Nick Cave

Nick Cave in centro svela le luci nascoste nella sua oscurità

Il ritorno di Nick Cave. La grande attesa è finita. Stasera sarà “sold out“

nick cave amp theNick Cave &amp; The Bad Seeds tra i primi headliner annunciati a “La Prima Estate” - "La Prima Estate" si prepara a una quinta edizione indimenticabile e accende il palco con tre grandi nomi. lopinionista.it scrive

nick cave amp theLa Prima Estate 2026: UFFICIALI Nick Cave &amp; The Bad Seeds, Gorillaz e Twenty One Pilots. PREVENDITA ESCLUSIVA SU VIRGIN RADIO - La prevendita ufficiale per il festival a Lido di Camaiore per le date dal 26 al 28 giugno 2026 è solo con Virgin Radio ... Si legge su virginradio.it

Cerca Video su questo argomento: Nick Cave Amp The