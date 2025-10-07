Nick Cave & The Bad Seeds tra i primi headliner annunciati a La Prima Estate
Nick Cave & The Bad Seeds, foto di Megan Cullen LIDO DI CAMAIORE – “La Prima Estate” si prepara a una quinta edizione indimenticabile e accende il palco con tre grandi nomi. Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e Gorillaz sono i primi headliners della line-up del festival, i primi due nell’unica data italiana del loro tour. La location è sempre il Parco BussolaDomani, un palco unico a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane. Il festival nato in Versilia a Lido di Camaiore conferma dunque la sua visione internazionale e torna anche quest’anno con la formula dei due weekend di giugno: dal 19 al 21 e dal 26 al 28. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
