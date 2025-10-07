Nicholas Tolosa il pittore dei tetti | inaugurata la sua terza opera napoletana

di Enrico Deuringer Per il progetto Studio come opera d’arte, l’artista ebolitano Nicholas Tolosa ha appena inaugurato il suo terzo dipinto sui tetti di Napoli. Un’opera permanente dal titolo Hippos, cavallo in greco antico, su un palazzo di otto piani nel cuore del quartiere di Miano. Il dipinto, di importanti dimensioni (991x1075cm) fa parte di una trilogia di opere realizzate en plein air sotto il cielo azzurro della Città. “Dipingo i tetti di Napoli come fossero nuove terrazze del pensiero, luoghi sospesi tra la città e il cielo – ci ha spiegato con soddisfazione l’artista Tolosa – ho scelto di portare l’arte sopra le nostre teste, nel punto in cui lo sguardo si perde, per creare un dialogo invisibile ma potente tra lo studio dell’artista e i musei della Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it