New York due adolescenti morte sul tetto della metro | cos' è la letale sfida social del subway surfing

Le due ragazze sono state trovate senza vita sul treno J a Brooklyn. Secondo le autorità, stavano partecipando a una pericolosa sfida alimentata dai social. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - New York, due adolescenti morte sul tetto della metro: cos'è la letale sfida social del "subway surfing"

