BRINDISI - Primo turno infrasettimanale degli otto totali in programma nella stagione 202526 di Serie A per la New Basket Brindisi, il PalaPentassuglia sarà teatro di una sfida tra due contendenti con ambizioni di alta classifica e campionato di vertice. I padroni di casa e Scafati si ritrovano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

New Basket contro Givova Scafati: tanti gli ex, voglia di riscatto dei brindisini - Aristide Mouaha: "L'esito finale della partita di Livorno ci ha lasciato parecchio rammarico". Si legge su brindisireport.it

new basket contro givovaNew Basket: disponibili i biglietti per i match casalinghi contro Scafati e Forlì - Il primo in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì 8, poi l'anticipo serale di sabato 25 ottobre, sempre al PalaPentassuglia. Lo riporta brindisireport.it

