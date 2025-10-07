Netflix i film e le serie TV più visti in Italia ad inizio ottobre
Netflix ha svelato le classifiche ufficiali dei contenuti più visti in Italia tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, offrendo un quadro chiaro di ciò che gli utenti stanno premiando sulla piattaforma. Come di consueto, la Top 10 italiana mette insieme titoli nuovi e ritorni di lunga durata, con poche ma significative sorprese. Sul fronte delle serie TV, al primo posto troviamo Angela, la mini-serie che ha conquistato il pubblico con il suo mix di dramma e mistero. Subito dietro si posizionano Monster: La storia di Ed Gein, ispirata al famigerato assassino americano, e Wayward: Ribeli, altro debutto di successo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: netflix - film
Horror di natale a luglio: il film da vedere ora su netflix
Film horror da non perdere su Netflix con 87% di voti positivi su Rotten Tomatoes
Film su netflix dimenticati che meritano una seconda opportunità
War 2 OTT release: Netflix announces the streaming date of Jr. NTR & Hrithik Roshan's film https://123telugu.com/mnews/war-2-ott-release-netflix-announces-the-streaming-date-of-jr-ntr-hrithik-roshans-film-prp.html… #War2 #JrNTR #HrithikRoshan #KiaraAdv - X Vai su X
Ecco la lista di serie tv e film che verranno elcancellati da Netflix questa settimana! - facebook.com Vai su Facebook
5 serie TV su Netflix che parlano d'amore e lo fanno in modo unico - Ecco 5 serie TV romantiche su Netflix, che raccontano storie in cui l'amore sboccia in modo particolare o che raccontano tematiche importanti e toccanti ... Come scrive libero.it
Cosa vedere su Netflix a ottobre 2025: 10 titoli tra film e serie tv - C'è la docuserie su Victoria Beckham, The Witcher 4 con Liam Hemsworth e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow ... Segnala iodonna.it