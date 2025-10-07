Netflix i film e le serie TV più visti in Italia ad inizio ottobre

Netflix ha svelato le classifiche ufficiali dei contenuti più visti in Italia tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, offrendo un quadro chiaro di ciò che gli utenti stanno premiando sulla piattaforma. Come di consueto, la Top 10 italiana mette insieme titoli nuovi e ritorni di lunga durata, con poche ma significative sorprese. Sul fronte delle serie TV, al primo posto troviamo Angela, la mini-serie che ha conquistato il pubblico con il suo mix di dramma e mistero. Subito dietro si posizionano Monster: La storia di Ed Gein, ispirata al famigerato assassino americano, e Wayward: Ribeli, altro debutto di successo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

