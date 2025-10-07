Netflix i film e le serie TV più visti in Italia ad inizio ottobre

Game-experience.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha svelato le classifiche ufficiali dei contenuti più visti in Italia tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, offrendo un quadro chiaro di ciò che gli utenti stanno premiando sulla piattaforma. Come di consueto, la Top 10 italiana mette insieme titoli nuovi e ritorni di lunga durata, con poche ma significative sorprese. Sul fronte delle serie TV, al primo posto troviamo Angela, la mini-serie che ha conquistato il pubblico con il suo mix di dramma e mistero. Subito dietro si posizionano Monster: La storia di Ed Gein, ispirata al famigerato assassino americano, e Wayward: Ribeli, altro debutto di successo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

netflix i film e le serie tv pi249 visti in italia ad inizio ottobre

© Game-experience.it - Netflix, i film e le serie TV più visti in Italia ad inizio ottobre

In questa notizia si parla di: netflix - film

Horror di natale a luglio: il film da vedere ora su netflix

Film horror da non perdere su Netflix con 87% di voti positivi su Rotten Tomatoes

Film su netflix dimenticati che meritano una seconda opportunità

netflix film serie tv5 serie TV su Netflix che parlano d'amore e lo fanno in modo unico - Ecco 5 serie TV romantiche su Netflix, che raccontano storie in cui l'amore sboccia in modo particolare o che raccontano tematiche importanti e toccanti ... Come scrive libero.it

netflix film serie tvCosa vedere su Netflix a ottobre 2025: 10 titoli tra film e serie tv - C'è la docuserie su Victoria Beckham, The Witcher 4 con Liam Hemsworth e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow ... Segnala iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Netflix Film Serie Tv