M ilano, 6 ott. (askanews) – Al suo arrivo all'aeroporto di Atene dopo essere stata espulsa da Israele, l'attivista svedese Greta Thunberg ha affermato che gli stati stanno facendo solo il "minimo indispensabile" per porre fine al "genocidio" dei palestinesi a Gaza. 171 attivisti della Sumud Global Flotilla sono arrivati in Grecia dopo essere stati arrestati in Israele per aver partecipato alla'iniziativa umanitaria diretta a Gaza. Greta Thunberg: «Stop alla complicità degli Stati nel genocidio a Gaza».

© Iodonna.it - «Nessuno può dire di non sapere ciò che sta accadendo. Nessuno in futuro potrà dire: non lo sapevamo. Secondo il diritto internazionale, gli Stati hanno l'obbligo giuridico di agire, prevenire e fermare un genocidio»