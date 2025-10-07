Nessuno la capisce nemmeno gli scienziati | eppure la meccanica quantistica decide il futuro del mondo
Nel 1965, Richard Feynman, uno dei fisici più brillanti del Novecento e vincitore del Premio Nobel, pronunciò una frase destinata a diventare celebre: “ Penso si possa tranquillamente affermare che nessuno capisce la meccanica quantistica “. Non si trattava di falsa modestia, ma del riconoscimento onesto di una verità profonda. La meccanica quantistica è una teoria così controintuitiva e paradossale che persino i suoi stessi creatori faticavano a comprenderla pienamente. Eppure, oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali della fisica moderna. Non è un caso che il premio Nobel per la Fisica 2025 sia stato assegnato a tre scienziati che hanno dedicato la loro vita a questo ramo della conoscenza, John Clarke,Michel H. 🔗 Leggi su Cultweb.it
