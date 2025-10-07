nessuno ha mosso un dito mieli inchioda i propal per lo striscione della vergogna su hamas

Mettiamo da parte per un attimo gli scontri che si sono verificati lo scorso sabato a Roma al termine del corteo pro Gaza. E poniamo in primo piano quello striscione discutibile, per non dire altro, pro Hamas apparso alla stessa manifestazione che recitava “7 ottobre giornata della resistenza palestinese”. Il riferimento è al giorno dell'eccidio (oggi il secondo triste anniversario) compiuto da Hamas in Israele, quando furono uccisi oltre 1000 civili e quasi 250 furono presi in ostaggio. Quella scritta ha sollevato un mare di polemiche. Dal centrodestra si sono subito levate forti urla contro le piazze che in sostanza inneggiano all'odio e all'antisemitismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

