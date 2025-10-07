Nessuno ha mosso un dito Mieli inchioda i ProPal per lo striscione della vergogna su Hamas

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mettiamo da parte per un attimo gli scontri che si sono verificati lo scorso sabato a Roma al termine del corteo pro Gaza. E poniamo in primo piano quello striscione discutibile, per non dire altro, pro Hamas apparso alla stessa manifestazione che recitava “7 ottobre giornata della resistenza palestinese”. Il riferimento è al giorno dell'eccidio (oggi il secondo triste anniversario) compiuto da Hamas in Israele, quando furono uccisi oltre 1000 civili e quasi 250 furono presi in ostaggio. Quella scritta ha sollevato un mare di polemiche. Dal centrodestra si sono subito levate forti urla contro le piazze che in sostanza inneggiano all'odio e all'antisemitismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nessuno ha mosso un dito mieli inchioda i propal per lo striscione della vergogna su hamas

© Iltempo.it - “Nessuno ha mosso un dito”. Mieli inchioda i ProPal per lo striscione della vergogna su Hamas

In questa notizia si parla di: mosso - dito

Vicenza, aggredita dall’ex con un coltello da cucina nella sala slot, a salvarla una cliente: «Gli uomini non hanno mosso un dito»

Aggredita dall'ex nella sala slot, la donna che l'ha salvata: «I maschi presenti non hanno mosso un dito» - «C'erano tanti uomini, a quell'ora, nel locale, ma nessuno di loro ha mosso un dito per intervenire». Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Mosso Dito Mieli