Nesci | La Calabria premia il buongoverno di centrodestra Il sì all’immunità della Salis? Una vergogna che legittima la violenza

Onorevole Denis Nesci, il centrodestra vince in Calabria e Occhiuto si conferma governatore. Secondo lei cosa racconta questo risultato così netto? È una conferma della fiducia che i calabresi ripongono nel governo di Giorgia Meloni e nel nostro modo di fare politica: concreto, vicino ai territori e lontano dalle promesse vuote. La Calabria sta dimostrando che il buongoverno, fondato su serietà e identità, viene riconosciuto e premiato dai cittadini. Lei è coordinatore per il gruppo Ecr in Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo. L’Ue ha annunciato nuove misure per il Sud: cosa può significare questo per la Calabria? Ogni investimento europeo è importante, ma serve una gestione seria e responsabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

