Neonato rischia di morire per botulismo infantile | Probabile contaminazione da miele

Un neonato di sei mesi ha rischiato la vita a causa di una rara forma di botulismo infantile, una condizione che potrebbe essere stata scatenata dal consumo di miele. I primi sintomi e la corsa in ospedaleIl piccolo è stato salvato dagli infettivologi e rianimatori dell'ospedale pediatrico. 🔗 Leggi su Today.it

La placenta rischia di bloccare il parto, madre e neonato salvati dai medici del Moscati di Avellino

Paura a Roma, neonato rischia di morire soffocato: agenti lo scortano in ospedale e gli salvano la vita

Danno miele ad un neonato: rischia di morire per botulismo infantile, salvato dai medici - Il miele e le raccomandazioni – Tra le ipotesi d'esposizione, i clinici indicano il consumo di miele, alimento sconsigliato sotto i 12 mesi.

Bari, miele al neonato che rischia di morire per botulismo infantile: salvato dai medici - Scopri cosa raccomandano i medici per evitare rischi simili nei neonati e perché il miele è vietato sotto l'anno di età.