Neonato di sei mesi rischia la vita per botulismo infantile | sospetta contaminazione da miele
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il malore e la corsa contro il tempo. Un neonato di sei mesi ha rischiato di morire a causa di una rara forma di botulismo infantile, probabilmente scatenata dall’ingestione di miele. Il piccolo è stato ricoverato d’urgenza il 22 settembre all’ ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dopo aver manifestato paralisi delle pupille, scarsa reattività agli stimoli e progressiva debolezza muscolare. I medici, sospettando subito un caso di botulismo infantile, hanno attivato immediatamente il protocollo d’emergenza, contattando tramite la Control Room dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bari l’ Istituto Superiore di Sanità e il Centro Antiveleni di Pavia per ottenere l’antitossina specifica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
