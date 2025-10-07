Neonato colpito da botulismo diagnosi lampo al Giovanni XXIII salva bimbo di sei mesi

Tempestività della diagnosi e lavoro di squadra sono state due componenti fondamentali per salvare la vita di un neonato di sei mesi colpito da botulismo infantile, una patologia rara e potenzialmente letale. Il piccolo, arrivato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari con paralisi delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

