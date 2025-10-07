Neonato colpito da botulismo diagnosi lampo al Giovanni XXIII salva bimbo di sei mesi
Tempestività della diagnosi e lavoro di squadra sono state due componenti fondamentali per salvare la vita di un neonato di sei mesi colpito da botulismo infantile, una patologia rara e potenzialmente letale. Il piccolo, arrivato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari con paralisi delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: neonato - colpito
Neonato di quattro mesi colpito da malore, trasferito in elisoccorso a Cosenza: Attimi di paura a Vibo Valentia per un neonato di appena quattro mesi colpito da un grave malore. I genitori, resisi conto delle condizioni critiche del piccolo, lo hanno accompagnat Vai su Facebook
Articoli con argomento: ‘Centro antiveleni Pavia’ - Diagnosi fulminea e lavoro di squadra al Giovanni XXIII di Bari salvano un neonato colpito da botulismo. Scrive trmtv.it