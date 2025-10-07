Neonati sepolti Chiara Petrolini | Non ho fatto male ai miei bimbi

L’hanno analizzata per mesi. Sono “entrati” nella sua testa per cercare di capire, per comprendere come si possa, a 21 anni, partorire nel segreto di una cameretta e uccidere, per ben due volte, i figli portati in grembo. La Repubblica è entrata in possesso della consulenza del pool di esperti (sei psicologi e psichiatri) che ha analizzato Chiara Petrolini, la giovane accusata di avere ucciso i suoi due neonati tra il 2023 e il 2024 e di averli sotterrati nel giardino della villa di famiglia a Vignale di Traversetolo (nel Parmense). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Neonati sepolti, Chiara Petrolini: “Non ho fatto male ai miei bimbi"

