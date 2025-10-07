Nell’enclave si continua a morire | 104 vittime in tre giorni No cibo e medicine

Cms.ilmanifesto.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno 104 persone sono state uccise nella Striscia in tre giorni, da quando il presidente Usa, Donald Trump, ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti. Gli aerei di Tel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

nell8217enclave si continua a morire 104 vittime in tre giorni no cibo e medicine

© Cms.ilmanifesto.it - Nell’enclave si continua a morire: 104 vittime in tre giorni. No cibo e medicine

In questa notizia si parla di: nell - enclave

Gaza, l'Italia firma l'appello a Israele perché conceda l'ingresso di aiuti nell'enclave

La paura dei «piccoli» Baltici e il balzo delle spese militari. Il rischio scintilla nell'enclave russa di Kaliningrad

"Mio figlio è morto circondato da gente che lo ha lasciato morire e oggi continua a farlo" - “Si può togliere la vita a un ragazzo di 22 anni e sparire nel buio? Come scrive rainews.it

Nella Striscia si continua a morire: oltre 100 vittime in 24 ore. Meloni sente Netanyahu: “Situazione ingiustificabile” - Israele ha inviato un messaggio a Hamas avvertendo che, se non accetterà nei prossimi giorni la proposta sul tavolo per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, inizierà ad annettere territori ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Nell8217enclave Continua Morire 104