Nell’enclave si continua a morire | 104 vittime in tre giorni No cibo e medicine

Almeno 104 persone sono state uccise nella Striscia in tre giorni, da quando il presidente Usa, Donald Trump, ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti. Gli aerei di Tel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nell’enclave si continua a morire: 104 vittime in tre giorni. No cibo e medicine

In questa notizia si parla di: nell - enclave

Gaza, l'Italia firma l'appello a Israele perché conceda l'ingresso di aiuti nell'enclave

La paura dei «piccoli» Baltici e il balzo delle spese militari. Il rischio scintilla nell'enclave russa di Kaliningrad

ISRAELE: INTERCETTATI DUE RAZZI LANCIATI DAL NORD DI GAZA Le difese aeree israeliane hanno intercettato due razzi provenienti dal nord della Striscia di Gaza, dopo che le sirene d'allarme si sono attivate nelle comunità di Israele vicine all'enclave p Vai su Facebook

"Mio figlio è morto circondato da gente che lo ha lasciato morire e oggi continua a farlo" - “Si può togliere la vita a un ragazzo di 22 anni e sparire nel buio? Come scrive rainews.it

Nella Striscia si continua a morire: oltre 100 vittime in 24 ore. Meloni sente Netanyahu: “Situazione ingiustificabile” - Israele ha inviato un messaggio a Hamas avvertendo che, se non accetterà nei prossimi giorni la proposta sul tavolo per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, inizierà ad annettere territori ... Si legge su ilfattoquotidiano.it