Nelle storiche locandine di James Bond Prime Video UK fa sparire la pistola scoppiano polemiche per la modifica

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'immagine di James Bond, la spia britannica più famosa del cinema, è da sempre legata alla pistola. Da quando Amazon ha preso il controllo della saga, ci sono stati alcuni cambiamenti, come dimostra il restyling fatto con immagini artificiali delle storiche locandine, in cui l'arma non appare. La polemica non è tardata ad arrivare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

