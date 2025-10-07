Nell' abitacolo spuntano chiavi a brugola e una ricetrasmittente | due uomini nei guai

Due uomini sono stati denunciati in stato di libertà, da parte dei carabinieri della Compagnia di Comacchio, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'episodio è avvenuto nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, intensificati dai militari per prevenire. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

