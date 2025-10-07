Nel weekend si potrà visitare eccezionalmente Palazzo Marino | ecco come
Anche Palazzo Marino tra i monumenti storici che saranno aperti per le Giornate Fai d'Autunno. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17.30), sarà possibile visitare la "casa dei milanesi", accompagnati dalle volontarie e dai volontari del Fai della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: weekend - potr
"Non voglio togliere la scena a Marc: merita tutta l'attenzione. Sono contento del weekend. Spero di continuare così d'ora in poi, così potrò davvero lottare”. Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo la vittoria della gara di ieri ai microfoni della MotoGP. L’ennesi - facebook.com Vai su Facebook