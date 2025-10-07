Nel weekend si potrà visitare eccezionalmente Palazzo Marino | ecco come

Anche Palazzo Marino tra i monumenti storici che saranno aperti per le Giornate Fai d'Autunno. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17.30), sarà possibile visitare la "casa dei milanesi", accompagnati dalle volontarie e dai volontari del Fai della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it