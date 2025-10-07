Non è una serata qualunque, e non è nemmeno l’ennesimo scatto rubato: la scena è familiare, quasi domestica. William e Kate siedono con George e Charlotte in un pub vicino a Windsor, matite e fogli alla mano, mentre il quiz di serata chiama alla sfida. Niente sensazionalismi: solo una famiglia che gioca. Un pub come . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Nel pub di Windsor, i Wales fanno squadra al quiz di quartiere