Nel privè con l' ecstasy e la ketamina | denunciata

Padovaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spaccio di droghe sintetiche, nei guai un cittadino cinese. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno denunciato una 48enne di origine cinese, in Italia senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Contestualmente è stata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

