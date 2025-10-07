Nel Ghetto ebraico di Roma a due anni dal 7 ottobre | Oltraggioso che qualcuno festeggi dice Fadlun

"Vedere che qualcuno festeggi il 7 ottobre  come il giorno della nascita della resistenza palestinese è oltraggioso". A dirlo in un'intervista al Foglio è il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun. Al Ghetto ebraico, il presidente ci racconta il significato della giornata di oggi, a due anni di distanza da quel terribile sabato che causò oltre mille e duecento morti e più di cento ostaggi, una cinquantina dei quali ancora trattenuti a Gaza.   La ricorrenza è arrivata dopo una settimana di proteste in Italia e nel mondo a sostegno della causa palestinese. Cosa che ha spinto anche la comunità ebraica di Roma a ridimensionare le celebrazioni in ricordo di vittime e ostaggi: "Preghiamo per la loro liberazione e che ritornino a casa incolumi", dice Fadlun. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

