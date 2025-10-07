Nel divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban spunta la clausola cocaina | in cosa consiste e perché vale milioni

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicole Kidman e Keith Urban stanno divorziando. Secondo le indiscrezioni rilanciate dai media internazionali, ci sarebbe una clausola che potrebbe complicare le cose e fruttare al cantautore milioni di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

divorzio nicole kidman keithA Nicole Kidman il divorzio da Keith Urban potrebbe costare 11 milioni di dollari per la “cocaine clause”. Ecco di che si tratta - La clamorosa clausola prematrimoniale tra Kidman e Urban prevedeva 600 mila dollari per ogni anno di sobrietà del musicista ... Scrive ilfattoquotidiano.it

divorzio nicole kidman keithNicole Kidman, Keith Urban guadagnerà milioni dal divorzio grazie alla «clausola cocaina»: il "premio" per la sobrietà - La fine del matrimonio tra Nicole Kidman e Keith Urban potrebbe valere al cantante un bel gruzzolo. Riporta msn.com

