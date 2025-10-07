Nel divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban spunta la clausola cocaina che vale milioni

In cosa consiste la clausola cocaina presente nel contratto prematrimoniale di Nicole Kidman e Keith Urban? Nel lontano 2006 – anno in cui diventarono marito e moglie – i due firmarono un accordo prematrimoniale che prevedeva che Nicole Kidman versasse una grossa somma al marito per ogni anno trascorso insieme. Il DailyMail parla di 900mila dollari all’anno, Radar Online parla di 600mila dollari. Per ottenere questa somma, tuttavia, Keith Urban avrebbe dovuto stare alla larga dalla droga e dagli alcolici. Questa clausola potrebbe fruttare al cantautore da 11 a 17 milioni di dollari. Keith Urban ha parlato spesso della sua dipendenza da alcol e droghe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

