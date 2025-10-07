Nel 2024 sono stati 117 i reati commessi nei confronti dei minori -2% ma schizzano in alto quelli digitali

Sono stati 117 i reati a danno di minori commessi nel 2024 in Abruzzo, in calo del 2% rispetto all’anno precedente. Un dato che in controtendenza rispetto a quello nazionale, che, con 7.204 reati a danno di minori, segna un aumento annuale del 4%. In linea con la tendenza nazionale è invece. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: sono - stati

X-men eroi più potenti che sono stati trascurati dalla saga

Air India, WSJ: così sono stati spenti i motori Le urla del primo ufficiale, poi lo schianto

Colpo da 1,5 milioni sul Frecciarossa: via con gli orologi dell’attrice Tatiana Luter. I tre ladri bloccati dalla polizia sono già stati liberati

I tre americani sono stati premiati per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica - X Vai su X

Nel loro itinerario i partecipanti alla missione giubilare di pace sono stati sfiorati da un bombardamento russo. Anna Rosa Moro (Azione Cattolica Ambrosiana ) racconta l’esperienza vissuta: «Solo toccando con mano ci si rende conto di quello che avviene lì» - facebook.com Vai su Facebook

Come sono stati segnati i 117 gol di UEFA EURO 2024 - La 17esima edizione del Campionato Europeo UEFA, con tutte le sue emozioni, i suoi record e i suoi gol indimenticabili, è ora custodita nei libri di storia. Si legge su it.uefa.com

La Terra perde i suoi guardiani: quasi 150 difensori dell’ambiente uccisi o spariti solo nel 2024 - Almeno 146 difensori della terra e dell’ambiente sono stati uccisi o scomparsi in tutto il mondo lo scorso anno per difendere la loro terra, le loro comunità o l’ambiente. greenme.it scrive