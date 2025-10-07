"L’umanità non deve e non può rimanere indifferente di fronte a tutto ciò che sta accadendo" dice Giuliano Sangiorgi sul palco del nuovo tour indoor dei Negramaro, atteso oggi nel cuore d’acciaio e cemento dell’ Unipol Arena, facendo suo quel "Restiamo umani" usato da Vittorio Arrigoni nei suoi reportage da Gaza ai tempi dell’operazione Piombo fuso. Tempi di timori e speranze in cui il ritrovarsi diventa "un gesto d’amore e di vita", come sottolineato dal gruppo salentino venerdì a Milano nel corso di una maratona in cui hanno trovato posto pure un paio di brani con Elisa. "Un modo per sentirsi uniti e per celebrare la nostra musica con un apporto tecnologico importante, affidato, come facciamo pure negli stadi, a Claudio Santucci dello Studio Giò Forma" raccontano Sangiorgi e il tastierista Andrea ’Andro’ Mariani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negramaro: "Passato, presente e futuro live"