negozio olivetti a venezia architettura iconica in piazza san marco

Per chiunque visiti Venezia, Piazza San Marco rappresenta il cuore pulsante e monumentale della città. Eppure, in questo contesto di storia millenaria, si nasconde un gioiello dell' architettura moderna italiana, un luogo che racchiude una densità di significato, soluzioni e dettagli tali da renderlo un vero e proprio manifesto di cultura e innovazione: il Negozio Olivetti di Carlo Scarpa. Questo spazio non è mai stato un semplice punto vendita: fu pensato da Adriano Olivetti come un vero e proprio "biglietto da visita in Piazza San Marco". L'obiettivo era creare una vetrina per esporre i prodotti industriali Olivetti e, al contempo, mostrare il lavoro e la filosofia dell'azienda in Italia.

