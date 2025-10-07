Negozio Olivetti a Venezia architettura iconica in Piazza San Marco
Per chiunque visiti Venezia, Piazza San Marco rappresenta il cuore pulsante e monumentale della città. Eppure, in questo contesto di storia millenaria, si nasconde un gioiello dell’ architettura moderna italiana, un luogo che racchiude una densità di significato, soluzioni e dettagli tali da renderlo un vero e proprio manifesto di cultura e innovazione: il Negozio Olivetti di Carlo Scarpa. Questo spazio non è mai stato un semplice punto vendita: fu pensato da Adriano Olivetti come un vero e proprio “biglietto da visita in Piazza San Marco”. L’obiettivo era creare una vetrina per esporre i prodotti industriali Olivetti e, al contempo, mostrare il lavoro e la filosofia dell’azienda in Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Oltre al Negozio Olivetti, qui Ie aperture speciali a Venezia previste in occasione delle Giornate FAI d'Autunno: - facebook.com Vai su Facebook
Il negozio a Venezia - Dopo anni di abbandono, lo storico negozio Olivetti di Venezia ha riaperto i suoi spazi con visite gestite dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Da living.corriere.it
Il negozio Olivetti, capolavoro di Carlo Scarpa a Venezia, e altri posti belli da vedere nelle Giornate del Fai - Riorganizzando in toto gli elementi preesistenti, articolando gli spazi in maniera innovativa e geniale, valorizzando le potenziali trasparenze e dialogando con gli elementi decorativi, l'architetto ... gqitalia.it scrive