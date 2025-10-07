Negoziati su Gaza Trump | Da Hamas sì importanti

Lettera43.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati lunedì in Egitto i negoziati indiretti tra Israele e Hamas sulla proposta di cessate il fuoco elaborata dal presidente statunitense Donald Trump, che punta a chiudere la guerra a Gaza dopo quasi due anni di combattimenti. Il primo round di incontri, supervisionato dai servizi di intelligence egiziani, si è concluso a Sharm el-Sheikh « in un clima positivo », secondo fonti di intelligence del Cairo citate da Al-Qahera News. Le discussioni proseguiranno nei prossimi giorni, mediate dai diplomatici egiziani, americani e qatarioti. Il presidente Trump si è detto ottimista dichiarando che Hamas «ha accettato alcune cose molto importanti», e che un accordo «potrebbe arrivare presto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

negoziati su gaza trump da hamas s236 importanti

© Lettera43.it - Negoziati su Gaza, Trump: «Da Hamas sì importanti»

In questa notizia si parla di: negoziati - gaza

Gaza, negoziati nella fase iniziale

Medio Oriente, stallo nei negoziati. Gaza nel mirino

A Gaza la pace è ancora lontana. Hamas accusa Netanyahu di sabotare i negoziati e di continuare a massacrare gli inermi civili

negoziati gaza trump hamasGaza, continuano i negoziati in Egitto: “Positivi i primi colloqui tra Hamas e mediatori”. Trump: “Agire in fretta”, news in diretta - Le notizie di oggi, 7 ottobre, in diretta sulla guerra a Gaza: a due anni esatti dal 7 ottobre 2023, continuano i negoziati per la pace in Egitto ... Da fanpage.it

negoziati gaza trump hamasNegoziati in Egitto, primo round chiude in clima positivo. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu' - Il presidente Usa vuole che si faccia in fretta, senza perdere altro tempo prezioso. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Negoziati Gaza Trump Hamas