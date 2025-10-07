Negoziati su Gaza Trump | Da Hamas sì importanti
Sono iniziati lunedì in Egitto i negoziati indiretti tra Israele e Hamas sulla proposta di cessate il fuoco elaborata dal presidente statunitense Donald Trump, che punta a chiudere la guerra a Gaza dopo quasi due anni di combattimenti. Il primo round di incontri, supervisionato dai servizi di intelligence egiziani, si è concluso a Sharm el-Sheikh « in un clima positivo », secondo fonti di intelligence del Cairo citate da Al-Qahera News. Le discussioni proseguiranno nei prossimi giorni, mediate dai diplomatici egiziani, americani e qatarioti. Il presidente Trump si è detto ottimista dichiarando che Hamas «ha accettato alcune cose molto importanti», e che un accordo «potrebbe arrivare presto». 🔗 Leggi su Lettera43.it
