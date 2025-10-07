Alla vigilia del secondo anniversario della strage del 7 ottobre che ha fatto deflagrare il Medio Oriente, le delegazioni di Israele e Hamas si sono riunite a Sharm El Sheikh per cercare di chiudere un accordo di pace. L’obiettivo è trovare un compromesso basato sul piano in venti punti rivelato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, già accettato da entrambe le parti, seppur con riserve da parte dei miliziani palestinesi. La scelta di Sharm El Sheikh non è casuale. La città sul Mar Rosso, conosciuta anche come “città della Pace”, evoca ricordi di successi diplomatici passati. Nel 2005, proprio in un grande albergo della località turistica egiziana, il presidente Hosni Mubarak, il primo ministro israeliano Ariel Sharon, il re giordano Abdullah II e il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas siglarono l’accordo che pose fine alla Seconda Intifada. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Negoziati Israele-Hamas, l’Agente M, l’Agente D e il sopravvissuto: chi siede al tavolo della trattativa?