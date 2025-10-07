Negoziati in Egitto positivi primo obiettivo tregua e ostaggi Trump | Hamas ha accettato cose importanti nessuna tensione con Netanyahu Raid su Gaza

Il primo round di colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso "in un clima positivo": lo ha riferito Al-Qahera News, media collegato all'intelligence del Cairo. I colloqui proseguiranno martedì, sempre tra Hamas e i mediatori, a Sharm El-Sheikh, dove una delegazione israeliana è arrivata lunedì. Si prevede che Israele e Hamas avvieranno colloqui indiretti sui dettagli di una. 🔗 Leggi su Feedpress.me

