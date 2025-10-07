Negozi raffica di novità a I Gigli Apre New Martina

Firenzetoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Commerciale I Gigli inaugura l'autunno con otto nuovi store, tra aperture inedite e restyling, consolidando il suo ruolo di protagonista dello shopping toscano e puntando su innovazione ed esperienza. Tra le novità principali: il nuovo Zara, con format e design all’avanguardia; il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: negozi - raffica

Vie Napoli e Di Monale, il triangolo dimenticato: sporcizia, decoro ferito e furti a raffica nei negozi

Furti a raffica nei negozi: in manette due giovani ladri

Operazione di Polizia a Battipaglia: raffica di controlli in strada e nei negozi

negozi raffica novit224 gigliNegozi, raffica di novità a I Gigli. Apre New Martina - Il Centro Commerciale I Gigli inaugura l'autunno con otto nuovi store, tra aperture inedite e restyling, consolidando il suo ruolo di protagonista dello shopping toscano e puntando su innovazione ed e ... Da firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Negozi Raffica Novit224 Gigli