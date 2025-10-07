Tempo di lettura: 6 minuti La carica dei 5.500 per una Napoli che per sei ore sarà libera dalle auto. È un’edizione da record la quinta della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la prova che domenica 19 ottobre riporta nella città di Partenope la tradizionale gara sulla distanza dei 42,195 km. Maratona ma anche mezza maratona (21,097 km, la Union Gas e Luce Neapolis Half) e Neapolis Sea Run, la non competitiva su un percorso che misura complessivamente 11 km, tutte con partenza da piazza del Plebiscito alle ore 8. Il giorno precedente si terranno le camminate ludico-motorie di 6 km, racchiuse sotto la denominazione Neapolis Magic Walk, che permetteranno agli appassionati delle passeggiate di scoprire alcuni dei luoghi più belli e caratteristici del centro storico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Neapolis Marathon, la carica dei 5.500 per le gare del 18 e 19 ottobre